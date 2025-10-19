人気YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）さんが2025年10月14日までにTwitchで行った配信で、これまで購入したiPhoneの行方について明かした。

「上京したときに持ってきたWindowsのノーパソも持ってる」

ヒカキンさんは毎年、新作iPhoneが発売されるたびにレビュー動画を公開している。

ヒカキンさんは配信中に寄せられた「いつも買ってるiPhone、どうしてるの？」というコメントを読み上げ、「全部家にあるね！」と即答した。

ヒカキンさんは「家に100台くらいiPhoneあるかもしれないね。......それは言い過ぎか」と自身でツッコミを入れつつ、「僕、やばいんですよ。パソコン1回も捨てたことなくて。30台くらい多分、家にパソコンあります。これ、ガチ」とiPhoneだけでなくパソコンも捨てられないことを明かした。

その理由についてヒカキンさんは、「個人情報入ってて、捨てるの怖い」と説明。そのため、一度も捨てたことがなく、今まで使った端末はすべて倉庫にあるとのこと。「ノーパソも古いやつ、15年くらい前のやつから全部ある。上京したときに持ってきたWindowsのノーパソも持ってる、まだ」と明かした。

さらに、初期化して処分しない理由については、「パソコンの中身をフォーマットして、消して売りに行く時間があったら、1本動画を編集したほうがいい」と持論を語っていた。