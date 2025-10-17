参院で自民党会派入りした政治団体「NHKから国民を守る党」の斉藤健一郎参院議員は17日の記者会見で、NHKの受信料支払い削減に向けた政策協議を自民に申し入れたと明らかにした。自民の松山政司参院議員会長と10日に会談し、受信料を支払った人だけが視聴できる「スクランブル放送」の実現などを要請した。斉藤氏は会見で、協議に応じるとの確約は得ていないとした上で、松山氏に「会派内でスクランブル放送化を推進させてほし