NHKの受信料未払い、5年で100万件以上増加か 稲葉会長「強化する必要」

2025年11月19日 17時32分

ざっくり言うと
受信契約者の未収へ督促による民事手続きを強化する方針を示したNHK
未収数は昨年度末、最少だった2019年度末より100万件以上増加したという
稲葉延雄会長は「対策を質量ともに強化する必要があると考えた」と説明した

関連の最新ニュース
NHKの受信料未払い、5年で100万件以上増加か 稲葉会長「強化する必要」
テレビがなければNHKの支払いは不要？テレビの有無だけでは決まらない
タワマン住民の多くがNHK受信料未払いか、国会で「対策」を協議