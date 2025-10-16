ヤマト運輸株式会社は10月14日、同社の元従業員が兵庫県内の取引先企業に関する情報を不正に持ち出し、第三者2社に流出させていたことを明らかにしました。流出した情報の一部が営業活動に使われていたことも判明したとしています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】ヤマト運輸によると、不正に持ち出されたのは兵庫県姫路市、加古川市、高砂市、宍粟市などに所在する一部取引先企業に関する情報2万6790件（1