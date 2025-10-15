１４日、福山市のコンビニで起きた強盗未遂事件で２０歳の男が逮捕されました。 近くに住む無職の男（２０）は１４日午前３時ごろ、福山市箕沖町のコンビニで店員に対し、包丁のようなものを突きつけ現金などを奪い取ろうとした疑いが持たれています。 警察の調べに対し、男（２０）は「私がやったかもしれませんが記憶があいまいです」と供述しています。 防犯カメラのリレー捜査などで犯人の特定にいたったということで