自民党の高市総裁は１５日、日本維新の会の吉村代表（大阪府知事）と国会内で会談した。高市氏は臨時国会での首相指名選挙への協力と、両党による連立政権発足を含む連携を要請し、両氏は連立を視野に１６日から政策協議に入ることで一致した。政策協議は高市氏と自民党の小林政調会長、維新の藤田文武共同代表と斎藤政調会長で実施する。高市氏は会談後、記者団に「基本政策は、ほぼ一致している。一緒に政権を担ってていた