映画『ふたりで終わらせる／IT ENDS WITH US』の撮影中の出来事を巡り、泥沼係争中のブレイク・ライヴリーとジャスティン・バルドーニ。バルドーニの元エージェントが、証言録取の中で、ブレイクの撮影中の言動を「脅迫」に例えていることが分かった。【動画】女優魂！ブレイク・ライブリーの大人な表情がステキ映画『ふたりで終わらせる／IT ENDS WITH US』特別映像Peopleによると、この度明らかになった証言録取の中で、