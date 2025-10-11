日本代表は10月10日、国際親善試合でパラグアイ代表とホームで対戦して２−２でドローに終わった。前半は良かった。でも、決めるべきところで決められなかった。それが全てだよ。引きすぎたのもあって、後半は相手が前がかりになってきた。そしたら完全に相手のペース。日本は前からプレスもかけられないし、シュートチャンスまでいくケースが少なくなった。そして２点目を取られて、ビハインドになって焦ってしまった。な