森保一監督が率いる日本代表は10月10日、キリンチャレンジカップでパラグアイ代表とパナソニックスタジアム吹田で対戦した。日本は20分に一瞬の隙を突かれて先制点を献上。ボバディジャの浮き球パスに抜け出したミゲル・アルミロンにワントラップからボレーシュートを叩き込まれた。しかし６分後に小川航基のミドルシュートで同点に追いつき、１−１で前半を終える。迎えた後半は押し込む展開が続き、いくつ決定機を迎えるも