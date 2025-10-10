女優の川口春奈（30）が9日に放送されたTBS系「ニンゲン観察バラエティモニタリング」（木曜後8・00）に出演。駐車に苦戦した際に助けてもらった人物を明かした。「人生で助けられた瞬間は?」という質問に、川口は「私は一回だけ、どうにもこうにも駐車ができなくて。車の」と駐車に悪戦苦闘したことを切り出した。駐車ができない状況に「あぶら汗が凄くて…後ろも詰まってるし…ヤッバと思って」と焦っていた心境を明かし