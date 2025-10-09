船越優蔵監督が率いるU-20日本代表が現地10月８日、U-20ワールドカップのラウンド16でフランスと対戦。スコアレスで突入した延長戦も終了間際の120＋３分、ハンドで与えたPKを決められ、０−１で敗れた。船越ジャパンは再三チャンスを作るも決めきれず。最後まで１点が遠く、夢半ばで開催地であるチリを去ることとなった。 この結果を伝えた日本代表公式Xの投稿に、様々な声が寄せられている。「決めきれなかったのが敗