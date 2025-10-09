日本はラウンド16で敗退。(C)Getty Images

写真拡大

　船越優蔵監督が率いるU-20日本代表が現地10月８日、U-20ワールドカップのラウンド16でフランスと対戦。スコアレスで突入した延長戦も終了間際の120＋３分、ハンドで与えたPKを決められ、０−１で敗れた。

　船越ジャパンは再三チャンスを作るも決めきれず。最後まで１点が遠く、夢半ばで開催地であるチリを去ることとなった。
 
　この結果を伝えた日本代表公式Xの投稿に、様々な声が寄せられている。

「決めきれなかったのが敗因」 
「シュート外し過ぎだよ」
「決定力不足」
「フットボールは紙一重で、それが残酷」
「ここで終わるチームではなかった」
「めちゃくちゃ悔しいけどめちゃくちゃ感動した」
「この世代は楽しみが持てるし、この悔しさを次に繋げて欲しい」
「絶対A代表を背負ってくれる存在になりそう」

　若きサムライは悔しさを糧に、次のステージへと進む。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

