この漫画は、著者・音坂ミミコ(@otosakamimiko)さんの友人・三重崎一家が念願だったマイホームを手に入れるも、妻・ハルミが見栄のために散財してしまい、わずか数年でマイホームを手放すまでを描いています。一緒に買い物に行った人が「高いから断念！」と言った物を自分は安々と買うことができたら…。優越感に感じる場合もあるかもしれませんね。ただ、自分が本当に欲しかった物であれば良いのですが、誰かと比べて