自民党の高市早苗総裁が党役員人事で、総裁選で支持を受けたとされる麻生太郎氏を副総裁、麻生氏の義弟鈴木俊一氏を幹事長、麻生派の有村治子氏を総務会長に起用した。麻生派優遇が指摘される起用で、党人事では「負け組」となった小泉進次郎氏や林芳正氏の陣営からの要職起用はなかった。今後、高市氏が首相指名された場合の閣僚人事に注目が集まる中、ネットでは小泉氏を支持していた麻生派の河野太郎氏の処遇も話題となって