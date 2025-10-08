スタッド・ドゥ・ランスのMF中村敬斗は今夏、移籍騒動に揺れた。昨季に悪夢のようなシナリオでチームがリーグ・ドゥ（フランス２部）に降格したため、移籍を志願し、約２か月間に渡ってチームを離脱。だが、クラブに認められず、残留する結果となった。９月中旬にチームに復帰して以降はハイパフォーマンスを維持し、日本代表にも返り咲いた25歳は、７日の囲み取材でこの一件に言及した。「移籍できなかったのは事実で、チー