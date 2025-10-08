「移籍できなかったのは事実」悪夢の２部降格→退団志願もクラブが拒否…落胆を告白した日本代表MFが発した“意外な言葉”
スタッド・ドゥ・ランスのMF中村敬斗は今夏、移籍騒動に揺れた。
昨季に悪夢のようなシナリオでチームがリーグ・ドゥ（フランス２部）に降格したため、移籍を志願し、約２か月間に渡ってチームを離脱。だが、クラブに認められず、残留する結果となった。
９月中旬にチームに復帰して以降はハイパフォーマンスを維持し、日本代表にも返り咲いた25歳は、７日の囲み取材でこの一件に言及した。
「移籍できなかったのは事実で、チームに残ってやるしかない。それを受け入れるしかないですし、そんな悲観的に『あぁマジか』という風にもならなかった」
「コンディションだったり、精神的なところは浮き沈みありました」と告白し、精神的に落ち込んだ時期があったと認めたものの、意外にも落胆する気持ちはすぐに払拭されたようだ。
「２か月間ぐらいチーム離れてたんで、久々にチームに戻って、ランスのみんなと練習した時はめっちゃ楽しく感じた。いま試合をしていても、毎試合楽しくやれてるんで、すごくなんかいいなという風に思います」
サッカーができずに、苦しい思いをしたのだろう。だが、今季はS・ランスでプレーすると腹をくくった。
「残ることになって、いまは前向きに捉えてます」
三笘薫が不在のなか、同じ左サイドで躍動してきたこのアタッカーがいい状態で戻ってきたのは、日本代表にとっても心強い。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】パラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
昨季に悪夢のようなシナリオでチームがリーグ・ドゥ（フランス２部）に降格したため、移籍を志願し、約２か月間に渡ってチームを離脱。だが、クラブに認められず、残留する結果となった。
９月中旬にチームに復帰して以降はハイパフォーマンスを維持し、日本代表にも返り咲いた25歳は、７日の囲み取材でこの一件に言及した。
「コンディションだったり、精神的なところは浮き沈みありました」と告白し、精神的に落ち込んだ時期があったと認めたものの、意外にも落胆する気持ちはすぐに払拭されたようだ。
「２か月間ぐらいチーム離れてたんで、久々にチームに戻って、ランスのみんなと練習した時はめっちゃ楽しく感じた。いま試合をしていても、毎試合楽しくやれてるんで、すごくなんかいいなという風に思います」
サッカーができずに、苦しい思いをしたのだろう。だが、今季はS・ランスでプレーすると腹をくくった。
「残ることになって、いまは前向きに捉えてます」
三笘薫が不在のなか、同じ左サイドで躍動してきたこのアタッカーがいい状態で戻ってきたのは、日本代表にとっても心強い。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】パラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！