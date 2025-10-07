10月6日、イギリスのファッションブランド「VIVIENNE WESTWOOD（ヴィヴィアン・ウエストウッド、以下ヴィヴィアン）」が公式Instagramでリール動画を公開。矢沢あいさん（58）原作の人気漫画『NANA』とのコラボレーションを匂わせる内容が話題となっている。公開されたのは約25秒のショート動画で、「HEY NANA… ’MEMBER WHEN WE FIRST MET？（ねえ、ナナ。あたし達の出会いを覚えてる？）」という『NANA』を象徴するフレーズから