ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 特典航空券に関するルールを次々改定 JALとANAに大ブーイングも JAL（日本航空） ANA(全日空) 航空会社 時事ニュース 現代ビジネス 特典航空券に関するルールを次々改定 JALとANAに大ブーイングも 2025年10月4日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 2大エアラインのJALとANAに大ブーイングが起こっていると、筆者が綴った 特典航空券に関するルールを次々と改定し、「改悪」と報じられているそう こうした「改悪」は日本のみならず、世界各地でも起こっているとのこと 記事を読む