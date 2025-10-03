YouTubeチャンネルで10月の決済キャンペーンとカード改定情報を発信するポイ活YouTuber・鬼丸征也氏が、「10月のクレジットカード・プリペイドカード・デビットーカードの重要改定情報・お得キャンペーン情報まとめ」と題した動画を公開。氏は、ミニストップのイオンペイ「毎月10日ポイント10倍」キャンペーンの“バグ的高還元”終了に始まり、さまざまな注目トピックについて現