10月4日は「1（イ）0（ワ）4（シ）」の語呂合わせから「イワシの日」。イワシはさまざまな栄養素が豊富な青魚で、不足しがちなオメガ3脂肪酸（EPA・DHA）も多く含んでいます。積極的に食べたいけど、イワシ料理はちょっとハードルが高いイメージも…。そこで誰でも手軽に使いやすい「イワシ缶」を使ったレシピをご紹介します！イワシの日には「イワシ缶」がおすすめ！イワシの日は、大阪府多獲性魚有効利用検討会（大阪おさなか健