【10月4日はイワシの日】魚料理が苦手でも「イワシ缶」を使えば簡単おいしい！
イワシの日には「イワシ缶」がおすすめ！
イワシの日は、大阪府多獲性魚有効利用検討会（大阪おさなか健康食品協議会）が提唱し、いわし食用化協会（現 いわし普及協会）が1985年（昭和60年）に制定した記念日。安くておいしい魚としてのイワシの有効性を広くアピールすることを目的としています。
その点、「イワシ缶」を使えば、下処理いらずで調理も簡単！ 根強い人気のサバ缶よりもお安く手に入り、健康にうれしいDHA・EPAはサバ缶と同じくらい含まれているのでお得感もあります♪
今年のイワシの日は、イワシ缶を使った料理を楽しんでみませんか？
食卓のメインになる！イワシ缶のおいしいアレンジ
イワシ缶パスタ
Instagramで話題になった@shiorikaregohanさんの「サバ味噌缶で作る和風パスタ」をイワシの味噌煮缶に置き換えてアレンジ！
こちらのレシピの材料は、イワシの味噌煮缶のほか、長ネギ、にんにく、生姜、ごま油で、薬味やトッピングは、おうちにあるものでOKです。
イワシの味噌煮缶にしっかりと味がついているから、調味料をあれこれ入れる必要もありません。ササっと簡単に作れるのに、おいしくて食べ応え抜群。繰り返し何度も作りたくなること請け合いです！
イワシ缶パスタ
ひき肉の代わりにイワシ缶を使うドライカレーは、栄養満点でヘルシー！ イワシ缶はぜひ汁ごと使って、余すことなくいただきましょう。
こちらは、KALDI（カルディ）オリジナルのイワシの水煮缶を使用。もともと臭みは少ないものの、カレー粉と合わせることでさらに食べやすくなりますよ。
具材は野菜や豆類などお好きなもので。旨味たっぷりなので、味付けはカレー粉だけでもいいですし、トマト缶やケチャップ、ウスターソースなどを加えても。
お好みのアレンジで楽しんでみてくださいね！
イワシ缶のミニ春巻き
イワシの味噌煮缶を使った、おつまみにぴったりなミニ春巻き。
梅しそとしそチーズの2種類で、春巻きの皮で巻いたら多めの油で焼くだけ。中に入れたイワシはすでに火が通っているから、きれいな焼き色がつけばOKです。
イワシは梅ともチーズとも相性ぴったりで、しっかりと味がついているので何もつけずに食べられますよ。
パリパリっとした皮の食感もおいしくて、お魚嫌いのお子さんでも春巻きにすれば食べてくれそうです。
イワシ缶とじゃが芋のパン粉焼き
おしゃれな簡単バルメニューもイワシ缶にお任せ！
こちらの「イワシ缶とじゃが芋のパン粉焼き」は、下茹でや事前に炒めるなどの面倒な工程は一切なし。材料を切って和えたら、グラタン皿にのせて焼くだけです。
表面はサクサク、中はホクホクで、イワシの旨味が染み渡ります。白ワインによく合うので、おうち飲みのお供にぜひどうぞ♪
オイルサーディンポテサラ
塩水に漬けたイワシをオイルで煮込んだ「オイルサーディン」。いつものポテトサラダに加えるだけで、ちょっとおしゃれなおつまみになります。
ポテトサラダを作ったら、一口大に切ったオイルサーディンを加えてざっと混ぜるだけ。お皿に盛り、ピンクペッパー（あれば）を潰して散らせば出来上がりです。
ワインと一緒に味わうほか、パンにも合うのでサンドイッチにしてもおいしいですよ。
ひつまぶし風イワシ缶詰の炊き込みご飯
旨味たっぷりのイワシ缶は、炊き込みご飯に使うのもおすすめ。具材とお米をセットしたらあとは炊飯器にお任せなので、忙しいときにもうれしい一品です。
こちらのレシピは、イワシ蒲焼缶詰を使用し、米、油揚げとともに炊飯器に入れて炊いています。
薬味やトッピング、お出汁を用意すれば3通りの食べ方が楽しめます。最初はそのまま食べて、次に三つ葉、ごま、海苔、わさびなどの薬味をのせて。最後はお出汁を注いでお茶漬けにして召し上がれ。
いわし水煮缶の簡単つみれお味噌汁
ふんわりやわらかなイワシのつみれが入ったお味噌汁は、おかずになるぐらい食べ応えも栄養もある一品。ただ、つみれを生のイワシで作るとなると下処理したり、ミンチにしたりと手間がかかりますよね。
そんなとき、頼りになるのがイワシ水煮缶！ イワシ水煮缶を開けて身の部分だけをボウルに入れ、おろし生姜、はんぺん、小ねぎを入れて混ぜます。さらに小麦粉も加えて混ぜると、イワシのつみれのようになっちゃうんです♪
おろし生姜のきいたはんぺん入りのつみれは、ふわふわとやわらかくて臭みもなし。食べやすさもおいしさも抜群ですよ！
いわし水煮缶の簡単つみれお味噌汁
生のイワシを使ったレシピも要チェック！
さまざまな料理に使えるイワシ缶。常温で長期間保存できるから、ストックしておくと何かと便利です。
また、おうちごはんでは、旬のイワシを使ったアレンジレシピも公開中。真鰯は5月〜10月頃にかけて脂がのっておいしくなります。
おいしそうなイワシを見つけたときや、イワシがお買い得なときに挑戦してみてはいかがでしょうか。
栄養満点でアレンジ自在！旬のいわしをおいしく味わう絶品レシピ5選