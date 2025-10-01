記事のポイント メイベリンがマイリー・サイラスを新たなグローバル広告の顔に起用しジングルを刷新している。「Maybe it’s Maybelline」は34年を経てもSNSで高い言及数を記録しブランド力を示している。 アイスクリーム施策やジングル制作コンテストを通じて消費者参加を促す取り組みを展開している。 「Maybe it’s Maybelline」は、広告界でもっとも象徴的なスローガンのひとつだ。このフレーズとそれに対応するジングルが初め