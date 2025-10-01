結婚時にご祝儀を渡した友達が離婚して、今度再婚するらしい」。そんな知らせを受けて、「2度目のご祝儀、どうしよう…？」と悩んだ経験がある人は少なからずいるのではないでしょうか。SNSなどでは「お祝いはお祝いだから、2度目も渡すよ」「渡したいけど、金額はちょっと悩む」「再婚3回の友人には、3度目のご祝儀は渡さなかった」「正直言うと、再婚のご祝儀は渡さなくていいでしょ」などさまざまな意見がみられますが、やは