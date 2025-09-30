ガーミンジャパンは、10月2日に発売する最新スマートウォッチ「Venu 4」の発表会を開催し、ガーミンの担当者が新機能を中心にVenu 4の特徴を紹介しました。Venu 4は健康モニタリング・フィットネス機能をメインとした「Venu」シリーズの新製品で、今回は睡眠サポート機能が従来から進化しました。ガーミンの最新スマートウォッチ「Venu 4」（45mmモデル）ゲスト登壇したブランドアンバサダーの朝比奈彩さんと、「3時のヒロイン」の