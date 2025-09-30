韓国で、飲酒運転をして薬局に突っ込んだ20代女性が、事故を収拾せず開き直った態度を見せたという目撃談が伝えられた。9月26日、オンラインコミュニティ「ボベドリーム」には24日午後7時40分ごろ、済州市朝天邑咸徳里（チェジュシ・チョチョンウプ・ハムドクリ）でレンタカーを運転し商業ビル1階の薬局に突っ込む事故映像が投稿された。韓国警察によれば、当時運転者の血中アルコール濃度は0.08％以上の免許取り消し水準だったこ