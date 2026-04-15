2026年4月13日、韓国メディア・中央日報は、韓国の学校現場でいじめ問題が教育や法律の枠を超え、今や保険の領域にまで拡大していると報じた。記事によると、小学5年生の子を持つAさんは昨年、思いも寄らない事態に直面した。自分の子がクラスメイトに物を頻繁に借りたり、にらんだりしたという理由で、学校暴力対策審議委員会にかけられた。教育庁の結論は「措置なし」だったが、相手の親は納得せず、2500万ウォン（約270万円）の