テレビ東京「ありえへん∞世界」が１４日に放送された。この日は「衝撃映像＆昭和世代ｖｓ令和世代！“ヤバい昭和の流行”大調査」ＳＰ。モデル、タレントとして人気者となり、バラエティ番組にも引っ張りだこだったカイヤの現在に密着した。取材に対して、カイヤは現在、愛息とともに会社を運営していると回答。近年は大きな出来事が２つあったと述懐し「家がない…」と話した。詳細を聞かれると、カイヤは「ハクビシン