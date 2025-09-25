大相撲秋場所・１２日目」（２５日、両国国技館）大物落語家・林家正蔵が来場した。今年５月にはＮＨＫの相撲中継にもゲスト出演するなど、大の相撲ファン。砂かぶり席で取組が終わるたびに両手を合わせるなど、興奮の様子。結びの一番で豊昇龍が敗れると、驚きの表情で声を上げる様子がＮＨＫ中継にも映り込んだ。また、東の土俵下では最前列で芸人のおぼん・こぼんのおぼん、お笑いコンビ「Ｕ字工事」の益子卓郎が並んで