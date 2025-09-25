《世界チャンピオンの方達話の内容も凄かった。笑》とある食事会が開催された。参加したのは、女子レスリングで五輪3連覇を成し遂げた吉田沙保里（42）、ボクシングで世界4階級を制覇した井岡一翔（36）、サッカー元日本代表の田中隼磨（43）、日米で活躍した元野球選手の西岡剛（41）、そして唯一の10代・現役高校生女子ゴルファーの畠田瑠（18）。そんな日本が世界に誇るアスリートの面々の写真をインスタグラムに投稿したのは