《世界チャンピオンの方達 話の内容も凄かった。笑》

とある食事会が開催された。参加したのは、女子レスリングで五輪3連覇を成し遂げた吉田沙保里（42）、ボクシングで世界4階級を制覇した井岡一翔（36）、サッカー元日本代表の田中隼磨（43）、日米で活躍した元野球選手の西岡剛（41）、そして唯一の10代・現役高校生女子ゴルファーの畠田瑠（18）。

そんな日本が世界に誇るアスリートの面々の写真をインスタグラムに投稿したのは、自身もサッカー元日本代表として活躍した松井大輔（44）だ。

「どのような集まりだったのかは定かではありませんが、吉田さんや西岡さん、井岡選手は松井さんも含め普段からサッカー選手との親交が多いですね」（スポーツ紙記者）

世界と戦ってきたアスリートたちによる食事会は、さぞかし盛り上がったはずだが……。なぜかこの件を取り上げたネットニュースのコメント欄には手厳しい声が続出した。

《離婚したとしても、こんな飲み会から帰ってきた男に「おかえり〜」とは言いたくないし、子供にも言ってもらいたくないな。離婚公表したから自由だろと言わんばかりにSNSにあげちゃうのが、そりゃ愛想つかされるよなと納得。》

《加藤ローサさんかわいそうになってきた。よく耐えたなあと思うが、失われた時間は帰ってこない。罪深いな。》

《ただでさえ離婚理由や、別居してないっていう現状で険悪感感じたのに、こんな見ると余計に険悪感増すわ！》

《この方は自分時間が大好きな方という印象しかない。》（すべて原文ママ）

松井は’11年にモデル・タレントの加藤ローサ（40）と結婚。

「交際期間は半年ほどで、当時松井さんはフランスのチームでプレーしていたので遠距離恋愛が実った形でした。松井さんは加藤さんとの間には2児をもうけています」（前出・スポーツ紙記者、以下同）

しかし8月、加藤ローサが『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に出演した際、松井との離婚を突然発表している。

「ローサさんの弁によると、夫婦としての籍は抜いたが、“新しい私たちの形”として、今後も一緒に生活していくという離婚のようです」

同番組で加藤ローサは、今後もともに暮らしていく元夫に対し、「彼は変わらず自分の好きなことだけを追いかけてるタイプで、変わらない」と、不満とも諦めともとれる発言をしていた。

「松井さんはトリッキーで“稀代のテクニシャン”と呼ばれるほどの選手。自由人で他人にどういわれても我が道を行くタイプなので、それはサッカーのピッチだけでなく、ローサさんとの生活でも変わらなかったということなのでしょうか。

加藤さんは過去のインタビューでも《とにかく“俺様”な人なので。一緒に住んでみて、想像以上に俺様だった》などとぶっちゃけていましたね」（サッカーライター）

他にも松井の過去の“自己中ぶり”などがネットニュースで取り上げられ、加藤に同情する声が多くあがり、松井への批判が集まるように。

「今回の松井の投稿はただの“友人との食事会”を報告しただけなのですが、アンチの餌食になってしまった。ただ、松井さんも離婚直後の投稿にしては、ちょっとのんき過ぎましたかね……」（前出・スポーツ紙記者）

フランスでは、所属クラブの本拠地から“ル・マンの太陽”と呼ばれた松井。かつて太陽のように輝いた選手に注がれる視線はまだ冷たい──。