9月23日までに、歌手の工藤静香が自身のInstagramを更新。近影を公開したが、彼女のスタイルが話題となっている。【写真】痩せすぎでは…心配の声が集まった工藤静香の最新ショット工藤静香、首元に新たなタトゥーを発見工藤は、《この留め方、めちゃくちゃ助かるのです!》と綴った投稿をアップ。同時にアップされた動画では、“長い髪の毛をどうまとめているか”とファンからの声があったことを受け、工藤が普段から行ってい