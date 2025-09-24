9月23日までに、歌手の工藤静香が自身のInstagramを更新。近影を公開したが、彼女のスタイルが話題となっている。

【写真】痩せすぎでは…心配の声が集まった工藤静香の最新ショット

工藤静香、首元に新たなタトゥーを発見

工藤は、《この留め方、めちゃくちゃ助かるのです!》と綴った投稿をアップ。同時にアップされた動画では、“長い髪の毛をどうまとめているか”とファンからの声があったことを受け、工藤が普段から行っているという髪のまとめ方を紹介した。

「長い髪の毛を2つに分け、クリップでスッキリまとめあげた工藤さん。クリップを取っても髪に自然なウェーブがかかるため、お出かけもしやすいと、お気に入りの方法だと語っていました」（芸能プロ関係者、以下同）

このファンへのシェア動画には、《いいアイディア》と好感触なコメントが集まった。しかし、一部のファンから寄せられたのは、工藤のスタイルを心配する声だった。

《少し痩せすぎではないですか? 心配です!》

《もう少し太ったほうが若く見えると思います》

《細すぎて鎖骨の下に目が釘付けになり、話が入って来ませんでした》

動画に映る工藤が、“痩せすぎ”という指摘が相次いだのだ。

「動画では黒のタンクトップを着ていた工藤さん。ルイ・ヴィトンのネックレスが輝く首元は鎖骨がくっきりと出ており、首筋も筋張っています。さらに腕は、しっかり筋肉がついていて締まっているものの、タンクトップ故にその細さが際立っていました」

若いころからスタイル抜群で、日頃から健康に気を遣っている工藤。しかし、あまりにも細すぎるスタイルは痩せこけて見えてしまったようだ。さらにファンは、動画で見えたある部分に注目していたと前出の芸能プロ関係者は続ける。

「髪をスッキリとまとめる方法を紹介した際、まとめ髪をカメラに映そうと背中を向けた工藤さん。すると首元の背面に、さり気なく刻まれた花柄のタトゥーがチラ見えしたのです。2022年には、左足首に蛇のタトゥーが入った全身ショットをInstagramで公開したこともあり、工藤さんがタトゥーを入れていることは世間にも知られていました。しかし今回は、首元にもタトゥーを発見。内容よりも彼女の容姿に釘付けになるファンが続出してしまいました」

注目を集める工藤の私生活。今回も予想外の“角度”で注目の的になったようだ。