フリマサイトで、政治家の名刺が高値で出品されており、驚いた人もいるのではないでしょうか。政治家の名刺は、1枚1万円以上で取引されている例もあり、その価格の高さが話題となっています。 一見、単なるコレクションアイテムのように思える政治家の名刺ですが、詐欺への悪用や個人情報保護の観点から、深刻な問題を抱えているのが実情です。本記事では、政治家の名刺が売買される理由やリスクを解説します。 政治