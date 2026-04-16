インドネシアの首都・ジャカルタ近郊の特殊詐欺拠点で先月、現地当局に拘束された男13人が日本に移送され、警視庁に逮捕されました。インドネシアを拠点とする特殊詐欺事件で日本人が摘発されるのは、初めてです。警視庁によりますと、詐欺の疑いで逮捕されたのは20代から50代の男13人です。13人は、インドネシアの首都・ジャカルタ近郊にあたる西ジャワ州ボゴールで3つの住宅に拠点を置き、警察官や通信会社の社員などを装って日