アメリカホワイトハウスの報道官は21日、専門技術を持つ外国人向けのビザの手数料として10万ドルを徴収するとした大統領令について、すでにビザを取得した人は対象外だと説明しました。この問題はトランプ大統領が19日、ITなど専門的な技術を持つ外国人を対象にした就労ビザについて、申請の際に10万ドル、日本円でおよそ1500万円の支払いを求める大統領令に署名し、ラトニック商務長官もすでに取得済みのビザにも毎年支払いが必