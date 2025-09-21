9月上旬の朝、タイ・スワンナプーム国際空港に現れたオーラ溢れる2組の夫婦。伝説の俳優・松田優作さん（享年40）を父に持つ俳優・松田龍平（42）と松田翔太（40）、そしてそれぞれの妻であるモーガン茉愛羅（28）と秋元梢（38）の4人は、龍平・モーガン夫婦の子どもを笑顔で囲み、バンコク行きの車へと乗り込んだ。【写真】秋元梢が甥っ子を優しく見つめ…松田兄弟夫婦「初のフォーショット」"松田兄弟"にとって初となる、華や