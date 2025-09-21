EXILEのATSUSHIさんのものまねを得意とする芸人・RYOさんが、9月9日に都内で行われた歌手の橋幸夫さん（享年82）の通夜に参列し、騒動になっている。 「現場は一時『EXILEのATSUSHIも来ているぞ』とザワつきました。しかし、ひょうひょうと囲み取材を受け、本人ではない旨の弁明があると、記者からは嘲笑や呆れ声がもれました。ちなみに橋さんとは面識はないとのことでした」（居合わせたマスコミ関係者） その後、RYOさんは自身