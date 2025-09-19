自民党高市早苗前経済安全保障担当相（64）が19日、国会内で記者会見し、総裁選への立候補を正式に表明した。 【写真】人工関節が入っていたとは…会場への出入りでもスタスタと歩いていた高市早苗氏 「責任ある積極財政」を掲げ、ガソリン税の暫定税率の廃止やいわゆる「103万円の壁」を撤廃して178万円に近づけるなど、国民民主党との3党幹事長合意を進めることなどを明言。「スパイ防止法」の制定も進めるとした。