NVIDIAとIntelが、AIインフラおよびパーソナルコンピューティング製品を共同で開発するための提携を発表しました。また、この戦略的提携の一環として、NVIDIAはIntelの普通株を1株あたり23.28ドル(約3400円)で、総額50億ドル(約7400億円)分購入したことも明らかにしました。長年のライバル関係にあった両社によるこの電撃的な提携は、テクノロジー業界全体に大きな影響を与えるものと見られています。NVIDIA and Intel to Develop