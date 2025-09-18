第50回トロント国際映画祭にて最高賞となる観客賞を受賞したクロエ・ジャオ監督の新作映画『Hamnet（原題）』が、『ハムネット』の邦題で2026年春に日本公開されることが決定した。 参考：第93回アカデミー賞、『ノマドランド』が最多受賞アジア系女性監督としても初の快挙 本作は、2020年に発表され、英女性小説賞、全米批評家協会賞を受賞したマギー・オファーレルの同名小説が原作。製作総指揮には、