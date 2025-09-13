2025年9月12日（金）に発売された『キラピチ10月号』、付録はちいかわステショBOX。そしてすみっコぐらしなど人気キャラの連載や、通学ファッション＆ヘアアレ特集、最新グッズ情報などが満載だ。＞＞＞ちいかわステショBOXやスペシャルキャラMIXシールをチェック！（写真6点）9月12日（金）に発売された『キラピチ10月号』の別冊付録は、ちいかわステショBOX。本誌は、ちいかわすみっコぐらし、シナモロールなどの人気キャラク