【キラピチ】付録のちいかわの豪華ステショBOXなどかわいいが満載！
2025年9月12日（金）に発売された『キラピチ10月号』、付録はちいかわステショBOX。そしてすみっコぐらしなど人気キャラの連載や、通学ファッション＆ヘアアレ特集、最新グッズ情報などが満載だ。
9月12日（金）に発売された『キラピチ10月号』の別冊付録は、ちいかわステショBOX。本誌は、ちいかわ、すみっコぐらし、シナモロールなどの人気キャラクターの連載だけでなく、女子小学生の最新のファッション＆ヘアアレンジ特集、お勉強が楽しくなるステショカタログ特集など、新学期を楽しく過ごすための最新情報が盛りだくさん。今年7月にオープンした「ちいかわパーク」の情報や、ハロウィンに挑戦したい、お菓子のレシピも紹介している。
注目は別冊付録のちいかわステショBOX。キラキラのラメがかわいいクリアケース、ポップな黄色のミニ蛍光ペン、もちもち感触が楽しいぷっくりシールの豪華3点セットとなっている。
クリアケースは付録のステショが全部入る便利なサイズで、文具のほかにも、アクセサリーやとじこみ付録のシールを入れるなど、いろいろな使い方ができる。
ころんとしたユニークな形のミニ蛍光ペンは、元気が出るポップなイエローカラー。ペンケースに入れやすいサイズで、勉強やお絵かきなどに大活躍してくれる。
パステルカラーのぷっくりシールは、お手紙デコに使ったり、クリアケースに入れてコレクションしたりと楽しみ方がいっぱい。ちいかわ、ハチワレ、うさぎの表情がかわいい、存在感抜群のシールだ。
とじこみ付録のちいかわメモカードは、ちいかわたちの身近なものが描かれたダイカットメモカードと、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、古本屋が大集合したパーティーメモカードの2種類。どちらもメッセージを書くことができるので、お手紙にぴったり。
そして、今号のスペシャルキャラMIXシールは、「すみっコぐらし」「ちいかわ」「もちもちぱんだ」「いーすとけん。」「オバケーヌ」「シナモロール」「クロミ」「ポムポムプリン」「mofusand」「ポケピース」の全10キャラクターが登場。お気に入りのものに貼って、楽しんじゃおう。
ほかにも『キラピチ10月号』は、人気キャラクターたちの楽しいページをはじめ、ファッション企画ではプチプラブランドを着こなすコーデ特集やイメチェンが叶うヘアアレンジ紹介など、この秋を満喫するための内容が充実。
豪華プレゼント企画や、キラ（モ）大活躍のYouTube動画情報に注目。
『キラピチ』の公式SNSやYouTubeでは、キラピチについての情報やキラピチモデルのキュートな動画をどんどん配信。YouTubeでは、キラピチモデルたちがランダムで出演するバラエティ動画も公開中。キラピチのことがもっと好きになること間違いなし。ぜひフォローしてみて。
