Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÊÄËë¤¬¶á¤Å¤¯Ãæ¡¢2030Ç¯¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ö¥ê¥ä¥ÉËüÇî¡×¤¬¡¢Áá¤¯¤âÆüËÜ¤ÎX¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ö¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö³Ú¤·¤à¤Ë¤Ï£±½µ´Ö¤Ç¤ÏÂ­¤ê¤Ò¤ó¤Ê¡×²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ç155ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂçºåËüÇî¤ËÂÐ¤·¡¢¥ê¥ä¥ÉËüÇî¤Ï600ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¨¡¨¡¤Ä¤Þ¤êÌó4ÇÜ¤Î¹­¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤ÈÁ°¼Ô¤Ï33¸ÄÊ¬¡¢¸å¼Ô¤¬128¸ÄÊ¬¤À¡£¥ê¥ä¥ÉËüÇî¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï30Ç¯10·î1Æü¡Á31Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢4000Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÍè¾ì