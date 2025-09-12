元オランダ代表の「闘犬」ダーヴィッツ、コレクション約3700万円分を盗まれていた…信頼していた女性の友人にQoly

友人に約3700万円相当の美術品を盗まれる オランダ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 2014年12月、エドガー・ダーヴィッツ氏の美術品窃盗事件が裁判所で開かれた
  • 被告の女性は、37点の美術品コレクションを盗み出し、現金化していたそう
  • 発覚したのは3年後で、総額18万8000ポンドほどの価値があったという
  • NECの塩貝健人【写真：ANP Photo/アフロ】
    日本人FWが欧州名門移籍か「意外な名前が浮上」　ロス世代20歳、エース候補と現地報道 2025年9月5日 11時21分
  • クーマン監督と握手を交わすデパイ photo/Getty Images
    ファン・バステン、V・ペルシーらを超えるオランダ代表歴代最多得点記録を更新したのに　デパイの評価はまだ伸びない？「『主要大会で重要なゴールを決める必要がある」 2025年9月10日 15時41分
  • [写真]=Volleyball World
    ニミルは不在 男子オランダ代表が世界バレーのメンバーを発表！ 2025年9月10日 14時39分
  • ニューヨークの嶋佐和也（左）と屋敷裕政
    ニューヨークが暴露、暗号資産で大儲けの芸人「１兆あるんちゃう？」約10年前から投資していた 2025年9月10日 12時22分
  • 石川真佑（Volleyball World提供）
    【バレーボール】狄人い裡吋潺雖瓩韮感入りの日本　６日夕方の準決勝を前にファンからエールの嵐 2025年9月6日 14時44分

