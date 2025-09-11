きょう（１１日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比５３４円高の４万４３７２円と大幅続伸。前日に約３週間ぶりに史上最高値を更新した日経平均であったが、この日もリスクオン相場が続き日経平均は４万４０００円台に突入、後場取引開始後ほどなくして５５０円以上水準を切り上げ４万４４００円目前まで上値を伸ばす場面があった。その後は買い疲れ感からいったん伸び悩んだものの、引けにかけて再び怒涛の勢いで投資