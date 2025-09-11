プロ野球史上最速でゴール！今シーズンが凝縮された試合だった。マジック１で迎えた９月７日の広島戦、阪神は藤川球児監督（45）が「おこちゃまレベル」「このチームでは戦えない」と叱咤しながらも、辛抱強く使ってきた高寺望夢(たかてらのぞむ)（22）の犠牲フライで先制。正捕手に抜擢され、打撃も伸びた坂本誠志郎（31）がツーベースで出塁すると代打・糸原健斗（32）がセカンドゴロを打ってランナーを三塁に進め、近本光司（30