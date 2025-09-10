味の素グループは5、6日の両日、都内レストランで食品専門紙（誌）、経済紙（誌）、ライフ系メディアインフルエンサーなど約380名を招き、グループの秋季新製品説明会を開催。「食のWONDER LAND〜あじ食（ク）エスト〜」をテーマに、媒体各社が自由にブースを回り、試飲、試食を交えながら担当者から直接、技術的な特徴や熱い思いなどを聞く、謎解き冒険体験型形式で行われた。●新ブランド「だし屋のみそ汁」は、コロナ禍の内食