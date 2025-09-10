「Z32」オマージュの「ヘリテージエディション」登場！日産の北米法人は2025年9月9日、2026年モデルの新「Z（日本名フェアレディZ）」を発表しました。9月末の発売を予定しています。日産「Z ヘリテージエディション（日本名：フェアレディZ）」（2026年モデル）【画像】超カッコイイ！ これが日産「新フェアレディZ」です！ 画像で見る（63枚）フェアレディZは1969年に登場しました。流麗なファストバックのボディに高性能6