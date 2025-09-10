きょうのポンドドルはロンドン時間に１．３５９０ドル近辺まで上昇する場面が見られたものの、ＮＹ時間にかけて伸び悩む展開が見られ１．３５ドル台前半に値を落としている。ただ、２１日線の上は堅持しており上向きの流れは続いている。ポンド円も２００日線にはなお慎重なものの下値も底堅く、２１日線より上での推移が続いている。 一部からは、ポンドドルの上昇余地は限定的と見られるとの指摘が出ている。先週金の米雇