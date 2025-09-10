きょうのポンドドルはロンドン時間に１．３５９０ドル近辺まで上昇する場面が見られたものの、ＮＹ時間にかけて伸び悩む展開が見られ１．３５ドル台前半に値を落としている。ただ、２１日線の上は堅持しており上向きの流れは続いている。ポンド円も２００日線にはなお慎重なものの下値も底堅く、２１日線より上での推移が続いている。



一部からは、ポンドドルの上昇余地は限定的と見られるとの指摘が出ている。先週金の米雇用統計を含む米経済指標の軟化は一時的にポンドに対する英財政懸念を和らげる一方、来週のＦＯＭＣでの利下げも既に織り込まれている。木曜日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が例え予想を下回ったとしても、ポンドドルに大きな影響を与える可能性は低いと見ているという。



一方、７月の英ＧＤＰを含む金曜日の英経済指標は、英中銀の利下げへの慎重姿勢を変えることはないとも述べている。



GBP/USD 1.3541 GBP/JPY 199.39 EUR/GBP 0.8660



